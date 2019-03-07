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20:30 07.03.2019

Уличенный во взяточничестве замглавы Госагентства водных ресурсов взят под стражу с правом залога – Генпрокуратура

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Заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Украины, которого задержали при получении неправомерной выгоды в сумме $8 тыс., по решению суда взят под стражу с альтернативой залога, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Задержанному на взятке в 8 тыс. долл. заместителю главы Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданину Г. Соломенский районный суд Киева сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тыс. грн", - написала Л.Сарган на странице в Фейсбуке в четверг.

По ее словам, прокуратура ходатайствовала о залоге в сумме 2 млн грн.

Накануне пресс-секретарь генпрокурора сообщила о задержании замглавы Госагентства водных ресурсов Украины при получении взятки в $8 тыс. Чиновник использовал свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица указанную неправомерную выгоду за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

По информации Службы безопасности Украины, замглавы Госагентства задержали в Киеве, в собственном автомобиле при получении всей суммы неправомерной выгоды.

По месту проживания задержанного были изъяты документация и "черновые записи", доказывающие его участие в незаконной сделке.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины

Теги: #сарган #водные_ресурсы
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