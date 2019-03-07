Хозсуд затребовал у Минфина и ФГВФЛ договор о покупке ПриватБанка по иску Коломойского о его законности

Хозяйственный суд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и всеми лицами, бывшими на тот момент его акционерами.

"Рассмотрев материалы искового заявления, суд признал их достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению, открытия производства по делу и рассмотрения дела по правилам общего искового производства", – говорится в определении суда от 28 февраля.

Согласно ему, суд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков (Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка) предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи

"Поданное ходатайство мотивировано тем, что у истцов отсутствует оригинал и/или копия договора", – отмечается в документе.

Подготовительное заседание суда назначено на 2 апреля этого года.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.