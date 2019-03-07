Уже восьми пленным украинским морякам в РФ назначены психолого-психиатрические экспертизы, адвокаты заявляют об их недопустимости

Следственное управление ФСБ РФ в четверг провело следственные действия в отношении еще двух украинских военнопленных моряков Василия Сороки и Виктора Беспальченко, им для ознакомления были представлены постановления о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы, сообщает адвокат Николай Полозов.

"Таким образом, за текущую неделю проведение амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы было назначено следствием в отношении восьми военнопленных моряков. На следующей неделе планируется проведение данных следственных действий еще в отношении двенадцати военнопленных", - написал Н.Полозов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, адвокаты сделали заявления о недопустимости проведения подобной экспертизы в отношении военнопленных, как непредусмотренной третьей Женевской конвенцией. Также было отмечено, что следствие не предоставило информацию о направлении в компетентные органы Украины соответствующего запроса об истребовании информации о состоянии психического здоровья военнопленных.

В связи с тем, что следствие имеет намерение проводить экспертизу вне зависимости от позиции защиты, адвокатами, как и ранее, были заявлены ходатайства о присутствии при проведении экспертизы в связи с необходимостью оказания юридической помощи военнопленным.

Как сообщалось, 5 марта состоялись следственные действия в отношении трех военнопленных украинских моряков: Сергея Цыбизова, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного, в ходе которых они и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Защита заявила, что 3-я Женевская конвенция от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" не предусматривает проведение в отношении военнопленных каких-либо психолого-психиатрических экспертиз", но если вопреки международному праву экспертиза все же будет проводиться, то адвокаты настаивают на их присутствии при ее проведении.

6 марта прошли следственные действия в отношении еще трех военнопленных украинских моряков: Владислава Костышина, Владимира Варимеза, Сергея Чулибы; им также была назначена подобная экспертиза, адвокаты сделали аналогичные заявления.

По словам Н.Полозова, в течение двух недель следствие планирует ознакомить с постановлениями о назначении экспертизы всех военнопленных и их защитников.

25 ноября 2018 года представители ФСБ РФ захватили в плен экипажи катеров ВМС ВС Украины "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу". Так называемая "ФСБ по Республике Крым" открыла в отношении членов экипажа уголовное дело по факту "незаконного пересечения государственной границы РФ" по ч. 3 ст. 322 УК РФ.

27 и 28 ноября суды оккупированного Крыма избрали в отношении 24 военнопленных меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года, всех поместили в Симферопольском СИЗО, включая трех раненых, выписанных из больницы в Керчи. Впоследствии всех военнопленных незаконно перевезли в Москву, где поместили в СИЗО. 15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.