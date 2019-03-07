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19:13 07.03.2019

Витренко не претендует на должность главы "Нафтогаза"

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Витренко не претендует на должность главы "Нафтогаза"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не претендует на должность главы компании.

Об этом он написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Комментируя заявление "ЭРУ Трейдинг" относительно материалов, опубликованных в СМИ о заключении между компаниями договоров на куплю-продажу природного газа в четвертом квартале 2018 года, Ю.Витренко сообщил, что он инициировал изменение своих полномочий, отказавшись отвечать за интегрированный газовый бизнес.

"По плану трансформации я и не ожидал, что буду за него отвечать, это должен был делать Олег Прохоренко - глава "Укргазвидобування". Когда с этим планом возникли проблемы, я согласился заниматься этим направлением, но практически за месяц изменил свое решение из-за разбежностях в понимании принципов трансформации", – подчеркнул исполнительный директор НАК.

Ю.Витренко также отметил, что тогда, когда он занимался направлением продажи газа, команда приняла решение использовать конкурентные преимущества при его импорте: продавать газ на рынке по самой низкой цене среди конкурентов с надбавкой к цене импортного газа.

"Эта политика успешно заработала, в частности, по поставкам в ноябре, соглашения по которым заключались в октябре. Для снижения цены ниже этого уровня мы не видели достаточных аргументов", – написал Ю.Витренко.

Среди прочего, он написал, что не предоставлял журналистам какие-либо внутренние документы, касающиеся торговых операций между "ЭРУ Трейдинг" и "Нафтогазом".

Как сообщалось, ранее СМИ обнародовали служебную записку Ю.Витренко на руководителя службы комплаенса, в которой подверг сомнению выгодность для "Нафтогаза" ряда договоров с "ЭРУ Трейдинг", экс-бенефициаром которой был Андрей Фаворов.

Между тем НАК "Нафтогаз Украины" опроверг наличие конфликта интересов А.Фаворова при заключении договоров.

В "ЭРУ Трейдинг", реагируя на информацию о служебной записке Ю.Витренко, в свою очередь, заявили, что транзакция по приобретению газа в ноябре-декабре 2018 года осуществлялась на общих коммерческих условиях, по цене, предложенной на рынке, а не заниженной. Также в компании заверили в отсутствии у А.Фаворова какого-либо экономического или управленческого интереса в предприятиях группы. Там также заверили: акцентирование внимания Ю.Витренко на "ЭРУ Трейдинг" среди прочих покупателей связано с его заинтересованностью в дальнейшей карьере в НАК.

Теги: #нафтогаз #витренко
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