НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-менеджеров вертолетного ремзавода "Авиакон", подозреваемых в нанесении убытков на 13 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование по открытому в 2016 году уголовному производству в отношении экс-менеджеров входящего в госконцерн "Укроборонпром" ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (ГП "Авиакон" Сумской обл.), подозреваемых в нанесении убытков государству на сумму 13 млн грн.

Как сообщила пресс-служба НАБУ в четверг, 7 марта трем подозреваемым, а именно - бывшему директору ГП "Авиакон", экс-заместителю и коммерческому директору частной компании оффшорной юрисдикции - объявлено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления.

"Как установили следователи, в марте 2014 года должностные лица ГП "Авиакон" заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd., зарегистрированной на Карибских островах, договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму $288 тыс. Впоследствии, с ведома руководства ГП "Авиакон", Westan Group Associates Ltd. заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене в два раза меньше - $144 тыс.", - уточняют в НАБУ.

"По схожей схеме в мае того же года ГП "Авиакон" и Westan Group Associates Ltd. заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене - $2,04 млн (против $1,02 млн, за которую эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd. у грузинского производителя)", - отмечает пресс-служба.

Как поясняют в НАБУ, в результате таких действий ГП "Авиакон", по версии следствия, безосновательно переплатил 13,03 млн грн компании в оффшорной юрисдикции.

Входящий в состав "Укроборонпрома" с 2011 года по решению правительства ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" обеспечивает капитально-восстановительный ремонт любой сложности, переоборудование и модернизацию вертолетов семейства Ми всех типов.

На заводе капитально ремонтируются и восстанавливаются боевые вертолеты Ми-24, многоцелевые вертолеты Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8/Ми-17, легкие многоцелевые вертолеты Ми-2, другая военная и гражданская техника.

В июле 2016 года авиаремзавод "Авиакон" получил сертификат соответствия системы качества требованиям стандарта НАТО AQAР 2120.