События

18:26 07.03.2019

Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

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Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

На Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в четверг по состоянию на 18:00.

"В течение текущих суток противник шесть раз открывал огонь по позициям наших войск, и при этом дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями… В результате обстрелов трое наших защитников получили ранение", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Боевики обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, дважды из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов были обстреляны позиции Объединенных сил хутора Вольный на окраине г.Золотое Попаснянского района Луганской области.

Также из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции в районе с.Крымское Новоайдарского района Луганской области, а из стрелкового оружия - позиции возле пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области

"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #донбасс
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