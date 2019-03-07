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18:01 07.03.2019

Таможня Франции показала "эффект Brexit", вызвав задержки курсирующих под Ла-Маншем поездов

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Таможня Франции показала "эффект Brexit", вызвав задержки курсирующих под Ла-Маншем поездов

Пассажиры поездов Eurostar, курсирующих по тоннелю под проливом Ла-Манш, столкнулись с сильными задержками из-за забастовки работников французской таможни, которые значительно усилили проверки на границе между Великобританией и Францией, чтобы продемонстрировать "эффект Brexit", сообщает британская газета Evening Standard.

"Они опрашивают всех пассажиров о месте проживания, работе, а также о перевозке крупных сумм денег и наркотиков", - рассказал изданию один из пассажиров, который пытался утром в четверг добраться в Лондон на деловую встречу.

"Обычно этого не происходит, и это настораживает. Вас отпускают только после полной проверки багажа", - добавил он.

"Сотрудники таможни ведут себя агрессивно, из-за них происходят серьезные задержки. Они ведут себя с каждым так, как будто все - нарушители", - отмечают пассажиры.

Всех пассажиров, пересекающих границу с Великобританией, вынуждают проходить через рамки металлоискателей, а их багаж пропускают через рентген.

Из-за сильных задержек поезд Париж-Лондон отправлением в 8:37 утра был отменен.

Компания Eurostar опубликовала сообщение, в котором предупредила пассажиров о сильных задержках в движении поездов, которые отстают от графика на два часа.

"Если вы опоздаете к месту назначения более чем на 60 минут, вы сможете получить компенсацию", - отмечает железнодорожная компания.

Журналист французского издания Le Monde, пытавшийся сесть на поезд до Лондона, рассказал, что сотрудники таможни в рамках забастовки пытаются продемонстрировать "эффект Brexit" - показать, как будет проходить таможенный контроль на границе с Британией.

Пять французских профсоюзов устроили забастовку с требованием нанять больше сотрудников и увеличить зарплату в связи с тем, что после Brexit сильно возрастет нагрузка на таможню при проверке выезжающих в Британию, то есть за пределы ЕС.

Теги: #таможня #франция #brexit
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