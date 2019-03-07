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17:32 07.03.2019

"Киевстар" расширил 4G покрытие еще на 302 н.п. в восьми областях

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"Киевстар" расширил 4G покрытие еще на 302 н.п. в восьми областях

Оператор мобильной связи компания "Киевcтар" включила 4G-связь в еще 302 населенных пунктах Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровненской, Черновицкой и Хмельницкой областей, отмечается в сообщении компании.

Благодаря этому еще 680 тыс. жителей Украины получили доступ к новым технологиям мобильной связи.  На сегодня 4G-сеть от "Киевстара" охватила 4218 населенных пунктов, где проживают 22,8 млн человек или 55% населения Украины.

Так, на Волыни скоростной мобильный интернет появился в Горохове, Маневичах, Любомле, Рожище. В Закарпатской области к сети подключились Берегово, Вышково и Нересница. В Ивано-Франковской – Космач, Долина, Печенежин, Косов, Рогатин, Богородчаны и Снятин. Во Львовской – Борислав, Мостиска и Червоноград. На Ровенщине 4G сеть появилась в Великих Межиричах, Дубно, Городце, Дубровице, Осове, Козине и Кореце. В Тернопольской области к сети подключились Борщев, Бережаны и Козова. В Хмельницкой – Летичев, Ярмолинцы, Полонное и Оринин. В Черновицкой – Вижница и Хотин.

В компании подчеркивают, что при работе с технологией LTE средняя скорость передачи данных на порядок выше, а задержка в передаче пакетов информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G-связи.

Также в компании отмечают, что за 2018 год потребление мобильного дата-трафика в сети "Киевстар" в сравнении с 2017 годом увеличилось на 153%, до 2753 Мб на одного абонента.

Как сообщалось, "Киевстар" в 2018г по сравнению с 2017 годом увеличил доход на 13,2% до 18,719 млрд грн., показатель EBITDA - на 14,2% до 10,529 млрд грн, при этом маржу EBITDA - на 0,5 процентных пункта, до 56,2%, а также перечислил в госбюджет 10,5 млрд грн налогов и других платежей.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользуются около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 900 тыс. клиентов фиксированного интернета. Его акционеры – международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.).

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #покрытие #киевстар #4g
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