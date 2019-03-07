Синоптики обещают украинцам потепление на 8 марта

В пятницу, 8 марта, вследствие перемещения теплого воздуха с юго-запада Европы температура в Украине повысится, особенно днем, а в западных и северных областях, которые окажутся в зоне влияния малоактивного атмосферного фронта, есть вероятность небольшого дождя, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в западных и северных областях Украины местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в центральных и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла; в восточной части ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 марта самая высокая температура днем была 14,8 в 2016г., самая низкая ночью -20,8 в 1964г.

На 9 марта синоптики прогнозируют в восточных, центральных, ночью также и в северных областях Украины местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, на юге до 15° тепла.

В Киеве - ночью 9 марта местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.