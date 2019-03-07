Задержание в Крыму архиепископа ПЦУ Климента было попыткой оккупантов запугивания – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что задержание в оккупированном Россией г.Симферополе архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента было попыткой запугивания жителей Крыма со стороны российских оккупационных властей.

"Последнее задержание владыки Климента - это уже вообще за пределами красной линии, попытка просто бить, чтобы реально страх перед оккупационной властью доминировал", - сказал П.Климкин в четверг в ходе презентации книги "Крым за занавесом. Путеводитель зоной оккупации".

Говоря о важности издания книги, автором которой является политолог Максим Майоров, министр подчеркнул, что международным партнёрам сложна для понимания ситуация в оккупированном Крыму, и работа такого плана помогает в целом воспринимать сложившуюся на полуострове обстановку.

"Мы не можем победить агрессию только политически... без такой эмоции (которую даёт книга - ИФ) для многих ситуация непонятна", - выразил мнение П.Климкин.

Как сообщалось, 3 марта днем в оккупированному Симферополе архиепископ Климент был задержан и направлен в отделение полиции. По сообщению Л.Денисовой, архиепископа Климента вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви. "Климент заверил меня, что в полиции лишь через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Адвокат Николай Полозов подал заявление в прокуратуру по факту незаконного удержания архиепископа Климента в отделе полиции.

В 20.06 воскресенья, 3 марта,. архиепископа Климента отпустили не предъявив никаких обвинений.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!", – написал Н.Полозов в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье вечером.