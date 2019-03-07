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11:22 07.03.2019

Украина вводит безвизовый режим для граждан Республики Северная Македония с 16 марта сроком на год – указ президента

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Украина вводит безвизовый режим для граждан Республики Северная Македония с 16 марта сроком на год – указ президента

Украина вводит безвизовый режим для граждан Республики Северная Македония с 16 марта сроком на год – указ президента

Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Республики Северная Македония".

"1. Ввести на период с 16 марта 2019г до 15 марта 2020г безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Северная Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней. 2. Кабинету министров Украины принять меры, вытекающие из настоящего указа. ", - говорится в тексте указа №57/2019 от 6 марта, обнародованном на сайте главы Украинского государства.

В документе отмечается, что П.Порошенко предпринял такой шаг "с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Северная Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений, подтверждая намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан".

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #македония #безвизовый_режим #украина
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