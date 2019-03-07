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09:46 07.03.2019

Мэр Днепра инициирует выплаты вознаграждений за выявление вандалов и наркоторговцев в городе

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Мэр Днепра инициирует выплаты вознаграждений за выявление вандалов и наркоторговцев в городе

Городской голова Днепра Борис Филатов намерен внести на ближайшую сессию горсовета проект решения, который юридически закрепит механизм выплат из городского бюджета вознаграждений людям, которые будут помогать выявлять вандалов и наркодельцов в городе.

Как сообщили в пресс-службе горсовета Днепра, такое решение Б.Филатов принял после инцидента, произошедшего в ночь на 6 марта. Тогда на фасадах домов в центральной части города появилось несколько десятков надписей, рекламирующих наркотики. Помимо этого вандалы нанесли надписи и на памятник первому почетному гражданину города Александру Полю.

На своей странице в соцсети Фейсбук Б.Филатов написал, что намерен выплатить денежную премию в 100 тыс. грн лицам, которые помогут идентифицировать злоумышленника, который наносил эти надписи.

"Это - недопустимые вещи, за которые надо строго наказывать. Я решил выплатить из фонда мэра вознаграждение за информацию, которая поможет установить личность преступника. У нас есть опыт работы с такими механизмами. Еще в 2014 году мы использовали инструмент вознаграждений за выявление сепаратистов. Также были прецеденты, когда мы выплачивали премии полиции за пойманных вандалов. Я внесу на ближайшую сессию горсовета проект решения, который юридически закрепляет механизм выплаты таких вознаграждений уже из бюджета", - отметил Б.Филатов.

Сейчас мэрия ищет подрядчика, который специализируется на восстановлении красок на фасадах и других поверхностях, поврежденных во время упомянутого инцидента. Мэр также призвал полицию и горожан объединить усилия для выявления вандалов.

Теги: #днепр #филатов
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