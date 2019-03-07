Президент Турции подтвердил, что не откажется от закупки российских С-400, несмотря на давление со стороны США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен выходить из сделки по закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и считает вопрос закрытым.

"Что касается С-400, то сделка уже состоялась, и вопрос об отступлении от нее даже не стоит", - сказал президент в интервью телеканалу 24TV.

Он добавил, что "вероятно, вслед за С-400 мы переключимся на С-500".

США намерены пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил накануне представитель американского Госдепартамента Роберт Палладино журналистам.

"Мы совершенно четко предупредили Турцию, что потенциальное приобретение С-400 приведет к пересмотру ее участия в программе F-35 и рискам, касающимся передаче ей вооружений в будущем", - сказал он на брифинге.

Он добавил, что это также может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).