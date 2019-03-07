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07:57 07.03.2019

Запорожская АЭС вывела блок №4 на плановый ремонт

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Запорожская АЭС вывела блок №4 на плановый ремонт

Запорожская атомная электростанция (АЭС) 7 марта в 00:02 по киевскому времени отключила блок №4 от энергосистемы страны для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В соответствии с согласованной заявки 7 марта 2019 в 00:02 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 100 суток", – говорится в сообщении пресс-службы, обнародованном в четверг утром.

Таким образом, по состоянию на утро четверга в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3860 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования и персонала нет.

За прошедшие сутки энергоблоками ЗАЭС произведено 114 900 000 кВт ч электроэнергии, с начала месяца - 702 800 000 кВт ч электроэнергии и с начала года - 7 млрд 480 400 000 кВт ч электроэнергии.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Теги: #заэс #ремонт #украина #энергоблок_4
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Интерфакс-Украина
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