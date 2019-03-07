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07:45 07.03.2019

США отозвали визы 77 венесуэльцев, связанных с Мадуро

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США отозвали визы 77 венесуэльцев, связанных с Мадуро

Вице-президент США Майк Пенс в среду заявил, что США отозвали визы 77 граждан Венесуэлы, большая часть которых была выдана чиновникам правительства президента Николаса Мадуро или членам их семей.

"Госдеп отзывает 77 виз, включая визы чиновникам режима Н.Мадуро и их семей", - заявил М.Пенс, выступая в Вашингтоне.

"Мы будем продолжать привлекать членов правительства Н.Мадуро к ответственности до тех пор, пока в стране не будет восстановлена свобода и демократия", - добавил он.

Неделей ранее Вашингтон отозвал 49 виз у официальных представителей Венесуэлы.

Теги: #венесуэла #сша #визы #отзыв
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