События

07:23 07.03.2019

Боевики выпустили более 120 снарядов и мин по позициям ВСУ, без потерь

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Боевики выпустили более 120 снарядов и мин по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, выпустив 121 снаряд и мину, пострадавших среди украинских военнослужащих нет, – сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"6 марта российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, оккупанты применяли 11 раз, потратив 121 снаряд и мин. Впервые с начала года российско-оккупационные войска вновь применили артиллерию калибра 152-мм… Потерь среди наших защитников нет", – говорится в сводке за минувшие сутки обнародованной на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ВСУ были обстреляны четыре раза: из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм - в районе Лебединского; из артиллерийских систем калибра 122-мм - вблизи Гнутово; из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм - в районе Водяного; из стрелкового оружия - у Богдановки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики пять раз обстреляли украинские позиции: из минометов калибра 120-мм - вблизи Новолуганского; из минометов калибра 120-мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе Екатериновки; дважды, из артиллерийских систем калибров 152 и 122-мм, в дальнейшем - из артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новотошковского; из минометов калибра 120-мм - в районе Крымского.

"Также российско-оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122-мм населенный пункт Новолуганское. Потратив 10 снарядов, военные преступники РФ повредили хозяйственные постройки и линию электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет", – подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что личный состав обстрелянных подразделений ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств.

По данным украинской разведки, 6 марта два боевика ливидировано и трое ранены. Также уничтожена одна единица военной техники противника.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - из минометов калибра 82-мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди наших защитников нет", – добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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