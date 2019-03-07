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07:10 07.03.2019

Huawei подала в суд на американское правительство за запрет государственным учреждениям использовать ее оборудование

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Huawei подала в суд на американское правительство за запрет государственным учреждениям использовать ее оборудование

Китайский телекоммуникационный гигант компания Huawei подала суд на правительство США в связи с введенным запретом на использование ее оборудования американскими государственными структурами.

Иск был подан в окружной суд города Плано штата Техас, говорится в распространенном компанией официальном заявлении.

"Конгресс США многократно не смог предъявить какие-либо доказательства, чтобы обосновать введенный запрет на оборудование Huawei. Мы вынуждены прибегнуть к юридическим мерам в качестве надлежащего и последнего средства", - говорится в заявлении гендиректора компании Го Пина.

Запрет введен статьей 889 закона о национальной обороне США от 2018 года. Он также лишает американские госструктуры права заключать контракты, предоставлять субсидии или кредиты третьим сторонам, которые приобретают оборудование или услуги Huawei.

"Если этот закон будет отменен, как это должно быть, Huawei может принести в Соединенные Штаты более передовые технологии и помочь построить лучшие сети 5G".

Го Пин отметил, что компания терпит убытки в результате применения против нее "неконституционных" ограничений, которые также препятствуют развитию здоровой конкуренции.

США настаивают, что Huawei может использовать свое оборудование для получения и передачи разведывательной информации китайскому правительству.

Теги: #сша #huawei #китай #иск
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