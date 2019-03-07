Глава Запорожской ОГА заявил о незаконности повторной проверки его декларации

Глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль заявил о том, что НАБУ и НАПК незаконно приступили к повторной проверке его декларации за 2016 г., и открыли против него уголовное производство.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду вечером глава Запорожской ОГА К.Брыль сделал заявление местным и общенациональным СМИ о том, что НАБУ и НАПК готовятся сообщить ему о подозрении в соответствии с уголовным производством открытым по ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

К.Брыль не исключил, что силовики попытаются отстранить его от выполнения полномочий на время следствия, а также проведут обыски в здании Запорожской ОГА.

По его словам в результате "незаконной инициативы НАБ НАПК начало "беспочвенную" повторную проверку его декларации за 2016 г., при том, что НАПК ранее "поставил точку" в проверке его декларации. Повторную проверку своей декларации он считает незаконной, поскольку установлен порядок проверок, который не предусматривает возможности НАПК проводить повторную проверку деклараций в случае, если его предыдущее решение не отменено.

Уголовное производство открыто по заявлениям народных депутатов Сергея Соболева и Вадима Кривохатько.

Также К.Брыль сообщил, что НАБУ осуществляло следственные действия в отношении него, его семьи, в том числе и несовершеннолетних детей.

По мнению главы Запорожской ОГА, подобные действия НАБУ и НАЗК во время заключительной стадии избирательной кампании могут иметь негативные последствия в виде серьезной дестабилизации в прифронтовой области.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться к Генеральному прокурору Украины Юрию Витальевичу Луценко с просьбой, чтобы в рамках осуществления органами прокуратуры процессуального руководства в уголовном производстве были учтены все обстоятельства дела. И чтобы неправомерное объявление подозрения и искусственное раздувание уголовного преследования не были использованы как механизм политической борьбы", – заявил К.Брыль.