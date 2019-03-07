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05:18 07.03.2019

Прокуратура объявила подозрение чиновнику Львовского горсовета, задержанному за взятку

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Прокуратура объявила подозрение чиновнику Львовского горсовета, задержанному за взятку

Прокуратура объявила подозрение чиновнику Львовского горсовета, задержанному при получении 8 тыс. грн неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Как указано в сообщении, в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, 5 марта силовики задержали начальника управления финансового контроля департамента Администрации городского головы Львовского горсовета, который получил от предпринимателя 8 тыс. грн неправомерной выгоды.

За эту сумму чиновник обещал не препятствовать предприятию в согласовании документации для ремонта участка дороги во Львове.

Теги: #львов #взятка #украина #горсовет
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