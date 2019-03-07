Трамп отменил указание об отчетности ЦРУ за потери среди гражданских лиц при ударах беспилотников

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить обязательную отчетность ЦРУ за потери среди мирного населения при нанесении ударов с использованием беспилотников, сообщили СМИ.

Указание о том, что директор ЦРУ должен ежегодно отчитываться о потерях среди гражданских лиц в результате атак беспилотников было дано предшественником Д.Трампа - Бараком Обамой 1 июля 2016 года.

Вместе с тем, распоряжение Д.Трампа распространяется только на невоенные структуры, такие, как ЦРУ, и не касается Пентагона, который должен отчитываться о гражданских жертвах в соответствии с требованием конгресса.

ЦРУ активно подключилось к нанесению беспилотниками ударов по террористическим группировкам и их объектам после событий 11 сентября 2001 года. В тот день в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами, в результате погибли почти 3 тыс. человек.