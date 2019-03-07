Лейтенант полиции и владелец ночного клуба в Харькове подозреваются в организации сети сбыта наркотиков

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с департаментом внутренней безопасности Нацполиции Украины разоблачили группу, организовавшую сеть сбыта амфетамина, метамфетамина, экстази и марихуаны на территории города.

"Организаторами группировки оказались 27-летний лейтенант полиции и 33-летний владелец одного из ночных развлекательных клубов Харькова. По предварительным данным следствия, они закупали и распространяли наркотики и психотропы среди наркозависимых, а также клиентов клуба", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Кроме того, правоохранители выявили канал поставки психотропных веществ в Харьков по почте. В частности, в одном из почтовых отделений города изъято около 100 г амфетамина, который планировалось продать более чем за 100 тыс. грн.

Во время санкционированных судом обысков по месту жительства фигурантов производства были изъяты расфасованные наркотические и психотропные вещества, оружие, патроны и деньги в разной валюте.

Сейчас полицейский и владелец клуба задержаны. Им объявлено подозрение по ч.2 ст.307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт особо опасных психотропных веществ, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц, а также сбыт особо опасных психотропных веществ в местах массового пребывания граждан) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога (полицейскому - в размере 1,5 млн грн, директору клуба - более 190 тыс. грн).

После проведения экспертиз, будет решен вопрос о возможности внесения данных в ЕРДР по ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины.