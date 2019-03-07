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02:06 07.03.2019

Правоохранители задержали главу одной из партий с сообщником, пытавшихся дать 5 млн грн взятки Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться в президенты

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Правоохранители задержали главу одной из партий с сообщником, пытавшихся дать 5 млн грн взятки Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться в президенты

Сотрудники правоохранительных органов в среду вечером задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Украины, нардепу Юрию Тимошенко взятку в размере 5 млн грн за отказ баллотироваться, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Генпрокуратура совместно с ГБР и (Управлением – ИФ) "К" СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, злоумышленники задержаны по статье 157 ч.3 (препятствование осуществлению избирательного права) УК Украины.

"Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду гвалта о политических репрессиях", - добавил Ю.Луценко.

При этом генпрокурор не сообщил каких-либо подробностей о задержании, личностях задержанных и политиков, с которыми вели переписку злоумышленники.

Вместе с тем, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган позже сообщила, что одним из задержанных является глава политической партии. По ее словам, он был задержан правоохранителями непосредственно во время предоставления кандидату в президенты денежных средств за отказ последнего от участия в выборах.

"Вышеуказанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться 31.03.2019, путем написания заявления в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн. грн", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук.

По ее информации, впоследствии был задержан и второй злоумышленник.

При этом Л.Сарган не также не сообщила имен задержанных, как не обнародовала и название политической партии, глава которой был задержан при попытке подкупа кандидата.

Часть 3 ст.157 УК Украины - Воспрепятствование насилием, обманом, угрозами, подкупом или иным образом свободному осуществлению гражданином права избирать и быть избранным президентом Украины, … совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлиявшее на результаты голосования или выборов, - наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Теги: #кандидат #попытка #украина #выборы #подкуп
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