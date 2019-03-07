События

01:17 07.03.2019

Во Львовской области разоблачили 6 грузчиков, воровавших посылки

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Во Львовской области разоблачили 6 грузчиков, воровавших посылки

Шестеро грузчиков одной из почтовых компаний воровали посылки клиентов со склада компании на протяжении двух месяцев, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, сотрудник почтовой компании обратился в Пустомытовский отдел полиции с заявлением о систематических кражах со склада предприятия.

Полицейские установили, что к кражам причастны 6 грузчиков – жителей Львовской и Сумской областей.

Всех шестерых разоблачили на месте очередной кражи, у задержанных изъяли украденные вещи из посылок.

Полиция устанавливает количество потерпевших и суммы убытков, открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 (кража) УК Украины.

Теги: #махинации #львовская #украина_литвин #почта
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