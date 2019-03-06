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22:48 06.03.2019

Порошенко создал делегацию по подготовке соглашения с ЕС о расширении на территорию Украины Европейской геостационарной системы

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Порошенко создал делегацию по подготовке соглашения с ЕС о расширении на территорию Украины Европейской геостационарной системы

Президент Украины Петр Порошенко распорядился создать делегацию для подготовки проекта соглашения с ЕС о расширении Европейской геостационарной навигационной оверлейной системы на территорию Украины.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Европейской Комиссией по подготовке проекта Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о расширении Европейского геостационарной навигационной оверлейной системы (ЕГНОС) на территорию Украины", – говорится в распоряжении №32/2019-рп обнародованном на сайте главы государства в среду вечером.

Главой делегации назначен заместитель председателя Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев.

К документу прилагаются утвержденные директивы делегации Украины для участия в переговорах.

ЕГНОС (англ. European Geostationary Navigation Overlay Service, EGNOS) – европейская геостационарная служба навигационного покрытия, предназначенная для улучшения работы систем GPS, ГЛОНАСС и Galileo на территории Европы. Зона действия системы охватывает практически всю Европу, включая большую часть территории Украины (за исключением территорий самых восточных областей страны – Донецкой и Луганской). Система состоит из сети наземных станций, главной станции, которая аккумулирует информацию от спутников, и геостационарных спутников EGNOS, через которые эта информация транслируется на GPS-приёмники.

Украина и ЕС подписали соглашение о сотрудничестве в проекте европейской ГНСС EGNOS/Galileо в декабре 2005 года в Киеве. Украина ратифицировала соглашение в 2007 году, ЕС – осенью 2013 года. Меры по расширению покрытия системы EGNOS на территорию Украины осуществляются в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (Раздел 8 "Космос").

Согласованные ранее сторонами планы практической реализации соглашения включают, в том числе, размещение на территории Украины трех контрольно-корректирующих станций RIMS (Ranging and Integrity Monitoring Stations) для приема сигналов от европейской ГНСС.

По оценкам экспертов, для Украины введение системы EGNOS станет важным фактором для повышения уровня безопасности и эффективности авиационного, сельскохозяйственного и наземного транспортного секторов, а также других сфер, особенно с точки зрения международной торговли. Внедрение системы EGNOS на всей территории Украины будет способствовать развитию новых приложений в ключевых отраслях экономики.

Осенью 2018г глава ГКАУ Павел Дегтяренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" назвал выгодным применение европейской ГНСС EGNOS/Galileo в Украине. "Когда мы опираемся на 2-3 глобальные навигационные спутниковые системы, мы можем упростить и удешевить получение навигационной информации", - сказал он, добавив: "Подобная возможность выбора, в первую очередь, позволяет уменьшить погрешность в определении точностных координат".

Теги: #ес #егнос #украина #egnos
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