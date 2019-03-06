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21:15 06.03.2019

Снятие грифа секретности с оборонных закупок предотвратит злоупотребления в этой сфере - Сыроид

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Снятие грифа секретности с оборонных закупок предотвратит злоупотребления в этой сфере - Сыроид

Снятие грифа "государственной тайны" с оборонных закупок повысит прозрачность оборонного бюджета и предотвратит злоупотребления, считает вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

"На самом деле, разворовывание оборонного бюджета имеет несколько причин,… в том числе и гостайна, благодаря которой "закрыты" государственные закупки, и отсутствие детализированного оборонного бюджета. Мы это осознали несколько лет назад и предложили комплексное решение", - рассказала О.Сыроид агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По ее словам, чтобы предотвратить какие-либо злоупотребления, в том числе и в вопросе оборонных закупок, необходим прозрачный оборонный бюджет.

"В течение последних нескольких лет, я и мои коллеги из "Самопомочи" требовали раскрыть эту информацию (о закупках для оборонного ведомства – ИФ) украинскому обществу… Радует, что теперь президент нас услышал", - отметила О.Сыроид.

Вице-спикер напомнила, что она и депутаты из "Самопомичи" зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты №8075 и №8076. "Это изменения в Бюджетный кодекс, в законы о регламенте Верховной Рады, о гостайне, которые собственно и решают все эти проблемы", - рассказала О. Сыроид.

По ее словам, законопроекты предлагают "снять государственную тайну с оборонных закупок, планировать оборонный бюджет на пять лет,… разделить бюджет на бюджет расходов, бюджет потребления и бюджет войны, чтобы не списывать все на войну, под предлогом которой много вещей воруется".

"Надо иметь отдельный бюджет войны, тщательно детализировать распределение всех затрат – вплоть до единицы закупок, то есть один танк такой-то модификации, стоит столько-то, используется для таких-то нужд", - рассказала О.Сыроид.

Она подчеркнула, что данные законопроекты до сегодняшнего дня не рассмотрены в парламентских комитетах по бюджету и по вопросам национальной безопасности и обороны.

Согласно информации сайта Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в закон Украины "О регламенте Верховной Рады Украины" относительно оборонного бюджета" (№8075) и законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (касающиеся государственного оборонного бюджета (№8076) зарегистрированы в парламенте 28 февраля 2018 года.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что выступает за изменения в законодательство для устранения чрезмерного засекречивания информации относительно государственного оборонного заказа. "Мы должны инициировать изменения в законодательные акты для избежания чрезмерного засекречивания информации относительно государственного оборонного заказа", - сказал президент.

Теги: #оборонный_заказ #сыроид
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