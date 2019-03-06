Суд арестовал экс-замдиректора департамента "Спецтехноэкспорта" Панасенко с правом залога в 5 млн грн – СМИ

Соломенский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю директора департамента контракта №1 госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Денису Панасенко, сообщает "ТСН".

В сюжете отмечается, что подозреваемому избрана мера пресечения сроком на 2 месяца с альтернативой залога в 5 млн грн.

Как сообщалось, 4 марта 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) задержали действующего и бывшего директоров входящего в госконцерн "Укроборонпром" ГП "Спецтехноэкспорт", по подозрению в растрате $2,2 млн. Также были задержаны трое бывших должностных лиц госпредприятия.

Речь идет о экс-замдиректоре "Спецтехноэкспорта", экс-заместителе директора департамента контракта №1 госпредприятия (в настоящее время – предпринимателе), экс-начальнике одного из отделов "Спецтехноэкспорта" (в настоящее время - предпринимателе).

В свою очередь, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что должностным лицам инкриминируется совершение служебного подлога и умышленного, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества, чем вызваны тяжкие последствия интересам государства, то есть совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что бывший директор "Спецтехноэкспорта" с привлечением двух своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия организовал схему растраты принадлежащих государству в лице ГП "Завод 410 ГА" средств в сумме $2,2 млн и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица.

Как сообщалось, в марте 2016 года пресс-служба НАБУ сообщила о проведении обысков в одной из компаний-спецэкспортеров в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном детективами НАБУ в Едином реестре досудебных расследований 23 марта 2016 года по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В июне 2018 года "Укроборонпром" сообщил о смене возглавлявшего "Спецтехноэкспорт" с декабря 2014 года Павла Барбула и назначении и.о. директором компании Владислава Бельбаса.

Согласно ранее озвученным данным ГП, П.Барбул пришел в "Укроборонпром" в 2014 году: до назначения руководителем "Спецтехноэкспорта" занимал должность директора департамента управления активами госконцерна, до этого – руководитель созданного с его участием в 2012 году ООО "Юридическая фирма "Вокс Легум". Возглавляющий с июня 2018 года "Спецтехноэкспорт", В.Бельбас, по данным из открытых источников, до этого назначения занимал должность директора ООО "Дозор-Авто" (ранее - "Богдан-Восток-Авто").

Созданная в июле 1998 года как дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт" государственное хозяйственное внешнеторговое предприятие (ГХВП) "Спецтехноэкспорт" с 2010 года по решению правительства входит в госконцерн "Укроборонпром".

По данным компании, в настоящее время общий объем портфеля заказов "Спецтехноэкспорта" оценивается в около $500 млн. Компания реализует ВТС с заказчиками из более чем 30 стран. В числе основных партнеров на внешнем рынке в 2017 году были, в первую очередь, Индия, а также Индонезия, Саудовская Аравия, Кувейт, Египет, Азербайджан, Турция, Грузия.