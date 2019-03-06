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19:07 06.03.2019

В НАТО обсудили ситуацию в Крыму после пяти лет незаконной аннексии Россией

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В НАТО обсудили ситуацию в Крыму после пяти лет незаконной аннексии Россией

На заседании Комиссии Украина – НАТО обсудили текущую ситуацию в Крыму после пяти лет незаконной аннексии полуострова Россией и вновь подтвердили свою политику непризнания.

Как сообщает пресс-служба НАТО, в заседании, которое состоялось в среду в Брюсселе в штаб-квартире Альянса, приняли участие политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев и представитель крымскотатарской общины Эскендер Бариев, которые проинформировали союзников о состоянии по безопасности и нарушениях прав человека.

"Союзники подтвердили неизменную поддержку НАТО суверенитету и территориальной целостности Украины. Они выразили обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Крыму, направленных против крымскотатарского населения, а также других этнических, политических и религиозных групп", - отмечается в сообщении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что "Крым - это Украина".

"Спустя пять лет союзники по НАТО не признают и в будущем не признают незаконную аннексию Россией. Мы продолжаем оказывать Украине политическую и практическую помощь. Мы не забыли о высокой цене, которую украинский народ продолжает платить за свое желание решить свое будущее без вмешательства извне", - заявил он.

НАТО также продолжает призывать Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила в ноябре в районе Керченского пролива. В свете ситуации с безопасностью на Черном море союзники усилили свою практическую поддержку Украине.

Теги: #крым #украина #нато #аннексия
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