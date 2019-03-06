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18:41 06.03.2019

Дрогобыч, Мариуполь, Винница возглавили рейтинг прозрачности городов Украины за 2018 год - TI Ukraine

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Дрогобыч, Мариуполь, Винница возглавили рейтинг прозрачности городов Украины за 2018 год - TI Ukraine

Дрогобыч, Мариуполь, Винница возглавили рейтинг прозрачности городов Украины за 2018 год, свидетельствует исследование общественной организации Transparency International Ukraine.

"В рейтинге прозрачности 100 городов Украины за 2018 год наибольшее количество баллов получили Дрогобыч (85,2 баллов из 100 возможных), Мариуполь (76,4), Винница (70,3), Покров (68), Днепр (66,6). Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом Топ-5 кардинально изменились: лидерами 2017 года были Львов, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Николаев и Киев", - говорится в сообщении Transparency International Ukraine в среду.

Отмечается, что рейтинг показывает, насколько проактивно предоставлена информация гражданам, качество превентивных мер по борьбе с коррупцией и открытость местной власти по отношению к гражданам, когда они хотят узнать информацию.

Согласно сообщению, общий уровень прозрачности в разрезе 100 городов повысился на 12%. При этом, 27 городов Украины получили более 50 баллов из 100 в 2018 году, по сравнению с 6 городами в 2017 году.

Так, лидер рейтинга город Дрогобыч за год повысило количество баллов с 46 до 85, прыгнув с десятого места на первое.

"Среди положительных сдвигов в городе – электронная регистрация заявлений на жилье, архив решений о предоставлении финансовой помощи за 2 года, также город получил максимальное количество баллов в 5 сферах из 13 возможных, которые оценивались аналитиками", - отмечают в организации.

Говоря о приросте в баллах в городах за 2017-2018 года, самый большой скачок совершили города Покров (с 18,3 баллов до 67,95 баллов), Мариуполь (с 28 баллов до 76,35 баллов), Днепр (с 25,6 баллов до 66,6 баллов), Дрогобыч (с 46,2 баллов до 85,2 баллов), Бахмут (с 27,26 баллов до 62,23 баллов).

"Отрицательный прирост у городов Подольск и Новая Каховка – это значит, что информации на сайте стало меньше по сравнению с прошлым годом, и города стали еще более закрытыми для своих жителей", - констатируют в Transparency International Ukraine.

Отмечается, что последние места в рейтинге 100 городов заняли: Коломыя, Лубны, Светловодск, Подольск и Стрый. Столица Украины Киев заняла 11 место.

"Рейтинг прозрачности 100 крупнейших городов Украины" за 2018 год был составлен по 91 индикатору в 13 областях. В частности, учитывались финансовая и бюджетная сфера, закупки, коммунальная политика, образование, социальные услуги, информация о работе местной власти.

Теги: #города #transparency_international #рейтинг
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