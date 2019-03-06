Сто крупнокалиберных снарядов и мин выпустили боевики по позициям ВСУ на Донбассе с начала суток

С начала суток среды, 6 марта, боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем и минометов, выпустив по позициям ВСУ в общем 100 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Потерь среди наших защитников нет. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили три обстрела позиций украинских войск: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе н.п.Лебединское и Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи с.Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм в районе пос.Новолуганское и Золотое-3.