ВККСУ определила победителей конкурса в ВАКС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) в среду подвела итоги квалификационной оценки и утвердила рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщает пресс-служба ВККСУ, конкурс на эти должности в новом суде, который создается в рамках судебной реформы, продолжался в Украине со 2 августа 2018 года. В проходной рейтинг в Апелляционную палату ВАКС вошли 12 победителей конкурса, среди которых 50% - судьи и 50% - адвокаты и ученые. В рейтинг в первую инстанцию Высшего антикоррупционного суда вошло 27 победителей конкурса, 40% из которых имеют опыт работы адвокатами и учеными, 60% - судьями.

"По моему мнению, это была очень успешная совместная работа и, как я неоднократно уже говорил, у нас - членов ОСМЭ, было полное сотрудничество с членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Мы не могли получить больше сотрудничества, понимания и помощи, чем мы получили от них", - отметил британский судья апелляционного суда в отставке, председатель Общественного совета международных экспертов сэр Энтони Хупер.

В информации отмечается, что ОСМЭ сыграла важную роль во время конкурса, который проводила ВККСУ. В частности, по результатам совместных заседаний, во время которых у ОСМЭ возникли сомнения относительно 46 кандидатов, 39 кандидатов прекратили участие в конкурсе, 7 кандидатов успешно прошли дальше.

"В финальный рейтинг попали самые достойные кандидаты, успешно прошедшие все этапы конкурса и к которым не было вопросов со стороны ОСМЭ или они смогли ответить на них столь убедительно, что все вопросы были сняты. Это означает, что все победители конкурса получили зеленый свет от международных экспертов, которые тщательно проверили каждую деталь их биографии, а Украина стала первой страной, которая пригласила к отбору судей международных экспертов. В ближайшее время рекомендации относительно назначения судей будут переданы в Высший совет правосудия", - отметил заместитель председателя ВККСУ Станислав Щотка.

В пресс-службе Высшей квалифкомиссии подчеркнули, что все кандидаты на должности судей ВАКС и его апелляционной палаты прошли сложные конкурсные испытания в публичном режиме. В частности, они составили анонимное письменное тестирование на знание норм права, выполнили практическое задание, прошли психологическое тестирование, их досье были проанализированы членами ВККСУ и ОСМЭ на предмет добродетели (морали, честности, неподкупности), а также наличия знаний и практических навыков для рассмотрения соответствующих дел. Каждый этап конкурса был построен с обеспечением максимальной публичности процедур для общественности, на что обратили внимание международные эксперты.

"Я не знаю ни одной страны в мире, которая достигла такого уровня прозрачности в процедурах назначения на должности такого уровня. В моей стране назначение судей имеет абсолютно нулевую прозрачность. Я надеюсь, что вы смотрели на канале Уoutube собеседования, которые проводились здесь, в Комиссии. Украину можно поздравить с огромными достижениями в создании принципиально новой и уникальной для мирового опыта системы назначения судей", - отметил сэр Э.Хупер.