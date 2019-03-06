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17:53 06.03.2019

Луценко предлагает предусмотреть порядок доставки необходимых для оборонпрома деталей из РФ в закрытом решении СНБО

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Луценко предлагает предусмотреть порядок доставки необходимых для оборонпрома деталей из РФ в закрытом решении СНБО

 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает, чтобы порядок доставки деталей для предприятий ГК "Укроборонпром" с Российской Федерации должен четко оговорен Советом национальной безопасности и бороны Украины (СНБО).

"Мое предложение сводится к следующему: предприятия, которые поставляют необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора не должны исчисляться тысячами, их порядок должен быть четко выписан в закрытом решении СНБО, их количество должно быть ограничено, а еще лучше, если бы они свелись к филиалу одного из государственных предприятий", - сказал генпрокурор на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

Ю.Луценко подчеркнул, что в таком случае можно будет спокойно говорить обществу, что такая работа нужна, так как не все детали можно изготавливать в Украине, но с другой стороны все находится под 100% контролем государственных уполномоченных структур и правоохранительных органов.

"И вместо 5770 поставщиков мы бы имели, условно говоря, 20 поставщиков из рискованных территорий, которые находятся полностью под контролем всех уполномоченных государственных органов", - сказал Ю.Луценко.

Теги: #укроборонпром #детали #луценко #снбо #рф #гпу
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