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17:18 06.03.2019

Порошенко: мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома"

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Порошенко: мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома"

Украина инициирует проведение комплексного международного аудита государственного концерна "Укроборонпром", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"В соответствии с законом О национальной безопасности, мы инициируем комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов. И тут я буду просить помощи правительства, и это должна быть абсолютно прозрачная, обеспечивающая полное доверие, в том числе и со стороны украинского общества", - сказал П.Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и и обороны Украины в среду в Киеве.

Теги: #гладковский #укроборонпром #аудит #порошенко
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