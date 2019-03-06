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17:14 06.03.2019

Порошенко настаивает на праве Украины создавать новые мощные ракетные комплексы

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Порошенко настаивает на праве Украины создавать новые мощные ракетные комплексы

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, что Украина имеет право создавать современные эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы.

"Учитывая, что Будапештский меморандум блокируется Россией, а потому не действует, а членами НАТО мы пока не стали, потому что блокировалось это аж до 2014 года, мы должны серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства. Я подчеркиваю наше право создавать современные эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы", - сказал президент, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

Он отметил, что это станет стратегическим фактором сдерживания российского агрессора, а также позволит добавить армии новые возможности для поражения противника на значительные дальности.

"Испытания завершены. Завершены успешно", - сказал глава государства, добавив, что у Вооруженных сил появились новые возможности.

В этом контексте он напомнил о завершении разработки, испытаний, принятии на вооружение ВСУ и запуске серийного производства реактивной системы залпового огня "Ольха" с управляемыми ракетами калибра 300-мм и запуске производства нового наземного противокорабельного ракетного комплекса с крылатыми ракератми (ПКР) "Нептун" дальностью до 300 км.

"Мы создали реактивную систему залпового огня "Ольха" с управляемыми ракетами. В этом году завершим разработку и постановку на производство комплекса крылатых ракет "Нептун", - сказал П.Порошенко.

РСЗО "Ольха" – модернизированная версия советского РСЗО 9К58 "Смерч" разработана ГККБ "Луч". РЗСО "Ольха" принята на вооружение ВСУ осенью 2018 года. Поставка серийных машин в ВСУ намечена на середину 2019 года.

Госпрограмма создания ПКР "Нептун" дальностью до 300 км отнесена к ключевым приоритетам национального ОПК. Первым этапом госпрограммы, реализуемой в рамках внутриукраинской оборонной промкооперации, выступает создание наземного противокорабельного комплекса, в последующем планируется адаптация ПКР под корабельную и авиационную версии. По данным разработчика, госиспытания берегового противокорабельного комплекса с КР "Нептун" намечены на первое полугодие 2019 года.

Теги: #всу #вооружение #порошенко #ракеты #пкр
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