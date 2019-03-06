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16:36 06.03.2019

Луценко о деле о поставках "Укроборонпрому": Журналистские расследования базируются на материалах следствия

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Луценко о деле о поставках "Укроборонпрому": Журналистские расследования базируются на материалах следствия

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в контексте расследования дела о поставках товаров госконцерну "Укроборонпром" заявляет, что журналистские расследования базируются на материалах следствия и лишь несколько опережают процессуальные действия правоохранителей.

"До 2014 журналистские расследования приводили лишь к фиксации фактов для будущих производств после революции и эмиграции фигурантов в РФ. Теперь - наоборот, громкие журналистские расследования базируются на материалах следствия и лишь на некоторое время опережают процессуальные действия правоохранителей", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он напомнил, что дело Генпрокуратуры о противоправной деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров "Укроборонпрому" вышла на финишную прямую. "Посе получения окончательного Акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн. После экспертизы переписки Рогозы (Андрей Рогоза - ИФ) возможными станут и подозрения другим фигурантам производства", - заявил генпрокурор.

"При случае напомню, что по этому же делу Рогозе и двум его соучастникам – сотрудникам СБУ еще в 2018 году было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое по сейчас по существу рассматривается в Печерском суде. Оценка действий высокопоставленных должностных лиц, директоров госпредприятий и связанных с ними лиц по другим, коррупционным, статьям являются исключительной подследственностью НАБУ, которое ведет соответствующее дело с 2016 года", - добавил Ю.Луценко.

Теги: #луценко #гпу #укроборонпром #гладковский
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