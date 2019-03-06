События

16:31 06.03.2019

РФ пытается формализовать захват Керченского пролива – ИС

2 мин читать
РФ пытается формализовать захват Керченского пролива – ИС

РФ продолжает незаконную деятельность по установлению одностороннего контроля над Керченским проливом, коррекции навигационной глубины и внесения соответствующих изменений в регламенты параметров расчетного судна, сообщает группа "Информационное сопротивление" (ИС).

Служебная записка "Капитана морского порта Керчь" С.Н. Селезнева от 4 февраля 2019 года №71/0251, скан-копия которой прилагается к сообщению, подтверждает, что в 2014-18 годах проводилась работа по подготовке нормативного обеспечения аннексии оккупированного Крыма путем установления правительством РФ границ морского порта Керчь (приказ "Администрации морских портов Черного моря" от 16 сентября 2014 года №262), а также границ портов Феодосии, Ялты, Севастополя и Евпатории, которые были признаны международным сообществом оккупированными и закрыты Украиной для мореплавания.

Кроме того, на сегодня постановлением правительства РФ от 30 декабря 2018 года №1775 утверждены новые правила установления или измерения границ территории морского порта, а также его расширения. В этой связи Служба капитана морского порта Керчь начала работу согласно вышеуказанному документу.

Из служебной записки также следует, что во временно оккупированном Крыму активно осуществляют деятельность лоцманские организации "Росморпорт", "Юванс-Транс", "Юг-Транзит", а также основной хозяйствующий субъект "КПМ" (владелец более 60% ГТС, входящих в границы акватории "морского порта Керчь").

В "Информационном сопротивлении" также отмечают, что ранее установленные технические регламенты (режим) прохода судов через Керченский мост блокировали право прохода плавсредств типа "Панамакс", а также постоянно используется для ужесточения проверок и арестов иностранных судов ФСБ и Росгвардией РФ.

Теги: #азовское_море #керченский_пролив #информационное_сопротивление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 06.03.2019
Украинский омбудсмен передала РФ списки удерживаемых "для безусловного освобождения"

Украинский омбудсмен передала РФ списки удерживаемых "для безусловного освобождения"

12:36 06.03.2019
Украина не откажется от права свободного мореплавания через Керченский пролив – начальник Генштаба

Украина не откажется от права свободного мореплавания через Керченский пролив – начальник Генштаба

12:22 06.03.2019
Комитет постпредов ЕС согласовал санкции против РФ за вооруженную агрессию в Керченском проливе - Порошенко

Комитет постпредов ЕС согласовал санкции против РФ за вооруженную агрессию в Керченском проливе - Порошенко

17:51 05.03.2019
Глава сил НАТО в Европе считает возможным изучить вопрос о поставках "морских систем" вооружения Украине

Глава сил НАТО в Европе считает возможным изучить вопрос о поставках "морских систем" вооружения Украине

11:38 05.03.2019
Постпреды стран ЕС могут рассмотреть применение санкций за керченский инцидент против ряда российских лиц - источник

Постпреды стран ЕС могут рассмотреть применение санкций за керченский инцидент против ряда российских лиц - источник

15:32 04.03.2019
Полозов: адвокаты украинских военнопленных моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ

Полозов: адвокаты украинских военнопленных моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ

15:26 28.02.2019
Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

12:58 28.02.2019
Здоровье пленных украинских моряков удовлетворительное, на условия содержания не жалуются - МИД

Здоровье пленных украинских моряков удовлетворительное, на условия содержания не жалуются - МИД

11:57 28.02.2019
Украинские корабли сейчас не ходят через Керченский пролив - Госпогранслужба

Украинские корабли сейчас не ходят через Керченский пролив - Госпогранслужба

12:44 27.02.2019
Встреча родственников военнопленных моряков ВМСУ с дипломатами ЕС и США на эсминце "Дональд Кук" была сорвана из-за акции "Кто убил Катю Гандзюк" – И.Геращенко

Встреча родственников военнопленных моряков ВМСУ с дипломатами ЕС и США на эсминце "Дональд Кук" была сорвана из-за акции "Кто убил Катю Гандзюк" – И.Геращенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация с коррупцией в Украине может поменяться благодаря Антикоррупционному суду, но и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия – отчет

Луценко о деле о поставках "Укроборонпрому": Журналистские расследования базируются на материалах следствия

Лицам, чей вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности, запрещен вход в Дом правительства Украины

Украинский омбудсмен передала РФ списки удерживаемых "для безусловного освобождения"

Прокуратура после обращения мэра Днепра Филатова открыла дело из-за растраты бюджетных средств

ПОСЛЕДНЕЕ

Ситуация с коррупцией в Украине может поменяться благодаря Антикоррупционному суду, но и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия – отчет

Луценко о деле о поставках "Укроборонпрому": Журналистские расследования базируются на материалах следствия

Лицам, чей вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности, запрещен вход в Дом правительства Украины

Митрополит Епифаний назначил своих замов в Управлении внешних церковных связей

Прокуратура после обращения мэра Днепра Филатова открыла дело из-за растраты бюджетных средств

Пожар на заводе строительных креплений в селе Каменка под Днепром локализован на 3 тыс кв.м.

Сотрудница "Укрпошты" за полгода сдала в ломбарды компьютеры предприятия на 1 млн грн

В СБУ опровергли информацию, что бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался по программе "Тебя ждут дома"

НАБУ начало закрывать ряд уголовных производств после решения КС, в том числе закрыто "дело Труханова"

Женщина стала самым молодым миллиардером в истории

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА