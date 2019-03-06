РФ пытается формализовать захват Керченского пролива – ИС

РФ продолжает незаконную деятельность по установлению одностороннего контроля над Керченским проливом, коррекции навигационной глубины и внесения соответствующих изменений в регламенты параметров расчетного судна, сообщает группа "Информационное сопротивление" (ИС).

Служебная записка "Капитана морского порта Керчь" С.Н. Селезнева от 4 февраля 2019 года №71/0251, скан-копия которой прилагается к сообщению, подтверждает, что в 2014-18 годах проводилась работа по подготовке нормативного обеспечения аннексии оккупированного Крыма путем установления правительством РФ границ морского порта Керчь (приказ "Администрации морских портов Черного моря" от 16 сентября 2014 года №262), а также границ портов Феодосии, Ялты, Севастополя и Евпатории, которые были признаны международным сообществом оккупированными и закрыты Украиной для мореплавания.

Кроме того, на сегодня постановлением правительства РФ от 30 декабря 2018 года №1775 утверждены новые правила установления или измерения границ территории морского порта, а также его расширения. В этой связи Служба капитана морского порта Керчь начала работу согласно вышеуказанному документу.

Из служебной записки также следует, что во временно оккупированном Крыму активно осуществляют деятельность лоцманские организации "Росморпорт", "Юванс-Транс", "Юг-Транзит", а также основной хозяйствующий субъект "КПМ" (владелец более 60% ГТС, входящих в границы акватории "морского порта Керчь").

В "Информационном сопротивлении" также отмечают, что ранее установленные технические регламенты (режим) прохода судов через Керченский мост блокировали право прохода плавсредств типа "Панамакс", а также постоянно используется для ужесточения проверок и арестов иностранных судов ФСБ и Росгвардией РФ.