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16:19 06.03.2019

Лицам, чей вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности, запрещен вход в Дом правительства Украины

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Лицам, чей вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности, запрещен вход в Дом правительства Украины

Кабинет министров Украины запретил доступ в Дом правительства лицам, действия которых создают опасность для окружающих, а также если их вид, оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль либо не отвечает общепринятым требованиям пристойности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В прежней редакции порядка посещения Дома правительства одной из причин недопуска в здание было состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Согласно принятым изменениям, данная норма заменена положением, согласно которому в Дом правительства не допускаются лица, действия которых создают опасность для окружающих, а также в виде, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль или не отвечает общепринятым требованиям пристойности.

Среди прочего, документом предлагается предусмотреть перечень лиц, которым выдаются служебные удостоверения, бейджи, временные или постоянные пропуски в формате пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем.

Кроме того, урегулируется вопрос организации прохода представителей средств массовой информации.

В частности отмечается, что посещение правительства представителями СМИ осуществляется по одноразовым пропускам, которые выдаются по заказу подразделений секретариата Кабмина, отвечающего за взаимодействие со СМИ. В отдельных случаях, при условии большого количества приглашённых СМИ, проход через посты охраны допускается по письменным заказам подразделения секретариата, с предъявлением документов, которые удостоверяют личность и профессиональную принадлежность.

Отмечается, что данные изменения введены для упрощения порядка посещения здания правительства должностными лицами, служащими, гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства.

Теги: #мораль #дресс_код #запрет #кабмин
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