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16:04 06.03.2019

Митрополит Епифаний назначил своих замов в Управлении внешних церковных связей

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Митрополит Епифаний назначил своих замов в Управлении внешних церковных связей

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назначил архиепископа Ровенского и Острожского Илариона и архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия на должности заместителей главы Управления внешних церковных связей.

Как сообщает в среду пресс-служба ПЦУ на странице в Фейсбуке, эти назначения закреплены соответствующими указами.

Как сообщалось, Священный Синод ПЦУ в начале февраля принял решение, согласно которому, учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей, руководство Управлением внешних церковных связей остается за предстоятелем Церкви.

Теги: #епифаний #церковь #пцу
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Интерфакс-Украина
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