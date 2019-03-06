Митрополит Епифаний назначил своих замов в Управлении внешних церковных связей

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назначил архиепископа Ровенского и Острожского Илариона и архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия на должности заместителей главы Управления внешних церковных связей.

Как сообщает в среду пресс-служба ПЦУ на странице в Фейсбуке, эти назначения закреплены соответствующими указами.

Как сообщалось, Священный Синод ПЦУ в начале февраля принял решение, согласно которому, учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей, руководство Управлением внешних церковных связей остается за предстоятелем Церкви.