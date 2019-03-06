Украинский омбудсмен передала РФ списки удерживаемых "для безусловного освобождения"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что передала российской стороне списки удерживаемых РФ граждан, освобождения которых ожидает Украина.

"В отличие от РФ, Украина знает все фамилии и защищает каждого своего гражданина. Нами переданы России списки украинцев для безусловного освобождения и возвращения на Родину", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Она также высказала возмущение словами своей российской коллеги, уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о якобы преследовании Украиной жителей временно оккупированного РФ Крыма, которые были сказаны во время встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Она должна быть подтверждена или опровергнута РФ. Ожидаю от Татьяны Москальковой список фамилий тех людей, против которых, по ее словам, властью Украины "объявлена буквально охота", - написала Л.Денисова.