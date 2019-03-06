События

16:02 06.03.2019

Украинский омбудсмен передала РФ списки удерживаемых "для безусловного освобождения"

1 мин читать
Украинский омбудсмен передала РФ списки удерживаемых "для безусловного освобождения"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что передала российской стороне списки удерживаемых РФ граждан, освобождения которых ожидает Украина.

"В отличие от РФ, Украина знает все фамилии и защищает каждого своего гражданина. Нами переданы России списки украинцев для безусловного освобождения и возвращения на Родину", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Она также высказала возмущение словами своей российской коллеги, уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о якобы преследовании Украиной жителей временно оккупированного РФ Крыма, которые были сказаны во время встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Она должна быть подтверждена или опровергнута РФ. Ожидаю от Татьяны Москальковой список фамилий тех людей, против которых, по ее словам, властью Украины "объявлена буквально охота", - написала Л.Денисова.

Теги: #списки #денисова #омбудсмен #моряки #азовское_море #политзаключенные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:31 06.03.2019
РФ пытается формализовать захват Керченского пролива – ИС

РФ пытается формализовать захват Керченского пролива – ИС

12:36 06.03.2019
Украина не откажется от права свободного мореплавания через Керченский пролив – начальник Генштаба

Украина не откажется от права свободного мореплавания через Керченский пролив – начальник Генштаба

12:22 06.03.2019
Комитет постпредов ЕС согласовал санкции против РФ за вооруженную агрессию в Керченском проливе - Порошенко

Комитет постпредов ЕС согласовал санкции против РФ за вооруженную агрессию в Керченском проливе - Порошенко

19:33 05.03.2019
Адвокаты пленных украинских моряков настаивают на присутствии при проведении психолого-психиатрических экспертиз

Адвокаты пленных украинских моряков настаивают на присутствии при проведении психолого-психиатрических экспертиз

17:51 05.03.2019
Глава сил НАТО в Европе считает возможным изучить вопрос о поставках "морских систем" вооружения Украине

Глава сил НАТО в Европе считает возможным изучить вопрос о поставках "морских систем" вооружения Украине

11:38 05.03.2019
Постпреды стран ЕС могут рассмотреть применение санкций за керченский инцидент против ряда российских лиц - источник

Постпреды стран ЕС могут рассмотреть применение санкций за керченский инцидент против ряда российских лиц - источник

16:56 04.03.2019
Денисова просит Москалькову обеспечить срочное оказание квалифицированной медпомощи украинскому политзаключенному в Крыму Дудке

Денисова просит Москалькову обеспечить срочное оказание квалифицированной медпомощи украинскому политзаключенному в Крыму Дудке

15:32 04.03.2019
Полозов: адвокаты украинских военнопленных моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ

Полозов: адвокаты украинских военнопленных моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ

08:18 02.03.2019
США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

19:14 28.02.2019
Представителей Офиса омбудсмена не пустили в исправительную колонию на Львовщине

Представителей Офиса омбудсмена не пустили в исправительную колонию на Львовщине

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация с коррупцией в Украине может поменяться благодаря Антикоррупционному суду, но и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия – отчет

Луценко о деле о поставках "Укроборонпрому": Журналистские расследования базируются на материалах следствия

Лицам, чей вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности, запрещен вход в Дом правительства Украины

Прокуратура после обращения мэра Днепра Филатова открыла дело из-за растраты бюджетных средств

Пожар на заводе строительных креплений в селе Каменка под Днепром локализован на 3 тыс кв.м.

ПОСЛЕДНЕЕ

Ситуация с коррупцией в Украине может поменяться благодаря Антикоррупционному суду, но и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия – отчет

Луценко о деле о поставках "Укроборонпрому": Журналистские расследования базируются на материалах следствия

Лицам, чей вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности, запрещен вход в Дом правительства Украины

Митрополит Епифаний назначил своих замов в Управлении внешних церковных связей

Прокуратура после обращения мэра Днепра Филатова открыла дело из-за растраты бюджетных средств

Пожар на заводе строительных креплений в селе Каменка под Днепром локализован на 3 тыс кв.м.

Сотрудница "Укрпошты" за полгода сдала в ломбарды компьютеры предприятия на 1 млн грн

В СБУ опровергли информацию, что бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался по программе "Тебя ждут дома"

НАБУ начало закрывать ряд уголовных производств после решения КС, в том числе закрыто "дело Труханова"

Женщина стала самым молодым миллиардером в истории

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА