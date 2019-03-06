Прокуратура после обращения мэра Днепра Филатова открыла дело из-за растраты бюджетных средств

Прокуратура Днепропетровской области начала уголовные производства относительно чиновников Днепровского горсовета и подрядчиков после обращения мэра Бориса Филатова.

"В прокуратуру Днепропетровской области поступило обращение Днепровского городского головы о растрате бюджетных средств, злоупотреблении служебным положением и служебной халатности, совершенных должностными лицами коммунального предприятия городского совета", - сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Как отмечается в материалах управления аудита и контроля городского совета, чиновники, осуществляя благоустройство пляжа в г.Днепр, завысили стоимость приобретенных материалов и выполненных работ, причинив государству значительные убытки.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования и начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 и ч.2 ст.367 УК Украины (растрата бюджетных средств, злоупотребление служебным положением и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия)", - сказано в сообщении.

Кроме того, по аналогичным обращениям Б.Филатова начато уголовное производство в отношении должностных лиц департамента городского совета и четырех обществ с ограниченной ответственностью, которые во время проведения ремонта и архитектурного освещения главных фасадов жилых зданий, а также реконструкции сетей освещения одного из мостов в м.Днепр завысили стоимость приобретенных материалов и выполненных работ.

По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).