Пожар на заводе строительных креплений в селе Каменка под Днепром локализован на 3 тыс кв.м.

Пожар на территории завода строительных креплений в с.Каменка Днепровского района Днепропетровской области, возникший в среду утром, локализован на площади 3 тыс кв.м.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. В 14.27 пожар локализован на площади 3 тыс. кв. м", - сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К гашению пожара привлечено 69 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, пожар на заводе возник в 8.35. Площадь возгорания постепенно увеличивалась, распространившись до 3 тыс кв.м.