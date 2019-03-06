События

15:02 06.03.2019

Пожар на заводе строительных креплений в селе Каменка под Днепром локализован на 3 тыс кв.м.

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Пожар на заводе строительных креплений в селе Каменка под Днепром локализован на 3 тыс кв.м.

Пожар на территории завода строительных креплений в с.Каменка Днепровского района Днепропетровской области, возникший в среду утром, локализован на площади 3 тыс кв.м.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. В 14.27 пожар локализован на площади 3 тыс. кв. м", - сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К гашению пожара привлечено 69 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, пожар на заводе возник в 8.35. Площадь возгорания постепенно увеличивалась, распространившись до 3 тыс кв.м.

Теги: #гсчс #пожар #днепропетровская_область
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