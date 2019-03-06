Сотрудница "Укрпошты" за полгода сдала в ломбарды компьютеры предприятия на 1 млн грн

Сотрудница Закарпатской дирекции ПАО "Укрпошта" - 44-летняя жительница Ужгорода - сдала в ломбарды компьютерное оборудование предприятия на общую сумму более 1 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области в среду, всего раскрыто 36 таких эпизодов, совершенных с марта по ноябрь 2018 года.

В настоящее время завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт относительно уже бывшей работницы "Укрпошты" по обвинению в растрате более 1 млн грн имущества общества.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.1 и ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, т.е. растрата чужого имущества, которое находилось в ее ведении, причиненное повторно. За содеянное предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до восьми лет, с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.