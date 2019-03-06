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12:58 06.03.2019

В СБУ опровергли информацию, что бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался по программе "Тебя ждут дома"

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В СБУ опровергли информацию, что бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался по программе "Тебя ждут дома"

В Службе безопасности Украины опровергают информацию о том, что бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин сдался по программе СБУ "Тебя ждут дома".

"Мы опровергаем эту информацию", - сказали в пресс-центре СБУ агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом в спецслужбе напомнили, что дело по заочному обвинению Р.Лягина в государственной измене рассматривается в суде.

Ранее народный депутат Украины (фракция "Самопомич") Наталья Веселова написала в Фейсбуке, что Р.Лягин может быть полезным свидетелем для Украины в суде в Гааге. По ее словам, он уже воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома". Позднее нардеп откорректировала свой пост в соцсети, указав, что "было бы неплохо, если бы он прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома" и стал ценным свидетелем".

Программа "Тебя ждут дома" действует в Украине с 2015 года. По ее условиям, сдавшиеся террористы, не совершавшие тяжких преступлений, могут быть оправданы через суд и вернуться к своей семье.

Теги: #днр #оос #сбу #опровержение
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