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12:39 06.03.2019

Женщина стала самым молодым миллиардером в истории

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Женщина стала самым молодым миллиардером в истории

Журнал Forbes оценил состояние модели Кайли Дженнер в один миллиард долларов. 21-летняя стала самым молодым миллиардером в истории — из тех, кто самостоятельно заработал свое состояние, пишет издание.

Кайли Дженнер получила известность как участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в котором она принимала участие с 10 лет. В подростковом возрасте она начала карьеру модели.

Ключевой актив Дженнер — это компания Kylie Cosmetics, которую она основала в 2015 году. Всю продукцию Дженнер рекламирует в своих соцсетях — из-за популярности ее аккаунтов бренд очень быстро растет. При этом в компании работают всего около десятка человек — производством и распространением продукции занимаются подрядчики.

Теги: #forbes #дженнер #кайли #состояние
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