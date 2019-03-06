Женщина стала самым молодым миллиардером в истории

Журнал Forbes оценил состояние модели Кайли Дженнер в один миллиард долларов. 21-летняя стала самым молодым миллиардером в истории — из тех, кто самостоятельно заработал свое состояние, пишет издание.

Кайли Дженнер получила известность как участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в котором она принимала участие с 10 лет. В подростковом возрасте она начала карьеру модели.

Ключевой актив Дженнер — это компания Kylie Cosmetics, которую она основала в 2015 году. Всю продукцию Дженнер рекламирует в своих соцсетях — из-за популярности ее аккаунтов бренд очень быстро растет. При этом в компании работают всего около десятка человек — производством и распространением продукции занимаются подрядчики.