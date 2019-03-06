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12:39 06.03.2019

Апелляционный суд вернул дело Януковича в Оболонский суд для разъяснения приговора и исправления описок – адвокат

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Апелляционный суд вернул дело Януковича в Оболонский суд для разъяснения приговора и исправления описок – адвокат

 Киевский апелляционный суд возвратил дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонский районный суд Киева для разъяснения приговора, исправления описок и "решения вопроса о сохранности имущества", сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

По его мнению, дело спешно было передано в апелляционную инстанцию, из-за чего Оболонский суд "грубо нарушил" ст. 378-380 Уголовного процессуального кодекса, по которым он должен был разъяснить свое решение, устранить описки в нем и решить вопрос о сохранности имущества В.Януковича.

1 марта Оболонский суд Киева сообщил, что направит в Киевский апелляционный суд все апелляционные жалобы, поступившие от адвокатов В.Януковича на приговор по делу о госизмене. В этот же день Киевский апелляционный суд определил состав коллегии для рассмотрения 6 апелляций.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Теги: #адвокат #суд #янукович
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