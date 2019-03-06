ГБР не расследует возможные незаконные схемы в ОПК ввиду отсутствия подследственности

Государственное бюро расследований (ГБР) не занимается расследованием возможных незаконных схем в оборонной сфере, так как статьи, по которым определена квалификация, не входят в подследственность Бюро, поясняет его директор Роман Труба.

В среду в ходе экспертной дискуссии в Киеве он пояснил, что в подследственность ГБР входят преступления, квалифицированные по всем статьям Уголовного кодекса, кроме 13-ти статей, расследование по которым проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Именно статья 191 - расхищение, она относится к подследственности НАБУ. Вы слышали, что по этим фактам НАБУ ещё ранее проводило досудебное расследование и всеми этими вопросами сейчас занимаются детективы НАБУ", - сказал Р.Труба.