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12:29 06.03.2019

ГБР не расследует возможные незаконные схемы в ОПК ввиду отсутствия подследственности

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ГБР не расследует возможные незаконные схемы в ОПК ввиду отсутствия подследственности

 Государственное бюро расследований (ГБР) не занимается расследованием возможных незаконных схем в оборонной сфере, так как статьи, по которым определена квалификация, не входят в подследственность Бюро, поясняет его директор Роман Труба.

В среду в ходе экспертной дискуссии в Киеве он пояснил, что в подследственность ГБР входят преступления, квалифицированные по всем статьям Уголовного кодекса, кроме 13-ти статей, расследование по которым проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Именно статья 191 - расхищение, она относится к подследственности НАБУ. Вы слышали, что по этим фактам НАБУ ещё ранее проводило досудебное расследование и всеми этими вопросами сейчас занимаются детективы НАБУ", - сказал Р.Труба.

Теги: #гбр #гладковский #труба
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