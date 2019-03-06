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11:52 06.03.2019

У ГБР нет данных о возможной причастности правоохранителей к убийству экс-директора завода ювелирных изделий Киселева

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У ГБР нет данных о возможной причастности правоохранителей к убийству экс-директора завода ювелирных изделий Киселева

У Государственного бюро расследований (ГБР) в настоящее время нет информации о возможной причастности к убийству бывшего собственника завода ювелирных изделий Сергея Киселева сотрудников правоохранительных органов, поэтому Бюро не подключается к расследованию.

В ходе экспертной дискуссии в среду в Киеве директор ГБР Роман Труба пояснил, что Бюро расследует производство, когда преступление совершено субъектом, подследственным ГБР.

"Не было фактических данных, которые бы свидетельствовали, что убийство совершил сотрудник правоохранительного органа или другой субъект, подследственный ГБР. Без этих оснований мы не осуществляем досудебное расследование в этом уголовном производстве", - сказал он.

Вместе с тем, Р.Труба обратил внимание, что после совершения этого преступления появилось много информации о возможной причастности сотрудника правоохранительного органа. "Поэтому на место события были направлены сотрудники центрального аппарата, следователи (ГБР - ИФ), которые в случае получения информации о возможной причастности были бы включены в состав группы или проводили бы осмотр места события", - пояснил он.

Как сообщалось, 5 марта на ул.Флоренции в Днепровском районе Киева неизвестный застрелил находившегося в припаркованном у высотного жилого дома автомобиле мужчину, 1960 года рождения, после чего скрылся с места преступления. Позже появилась информация, что убитый - бывший собственник завода ювелирных изделий С.Киселев.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #гбр #убийство
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