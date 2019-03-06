В Киеве задержана группа торговцев оружием и боеприпасами

Прокуратура города Киева совместно со следственным управлением столичного управления Нацполиции по результатам проведения нескольких этапов оперативных разработок задержала группу из четырех лиц по подозрению в незаконном сбыте оружия, взрывчатых веществ, устройств и боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, по результатам проведения одновременных обысков по месту жительства задержанных на территории Киевской области и в транспортных средствах изъяты предметы, похожие на пистолеты ТТ, пистолеты Сarrera, винтовки Мосина и запчасти к ним, взрывчатое пластичное вещество. Также изъяты гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом, корпус мины МОН-50, тротиловая шашка с электродетонатором, около полутысячи боеприпасов к разным видам оружия, мобильные телефоны, сим-карты, а также денежные средства.

Задержанные извещены о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей. Каналы поступления оружия и боеприпасов устанавливаются.