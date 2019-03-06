Нардеп Дубиль вызван на допрос в ГБР как свидетель – директор Бюро

Народного депутата Украины Валерия Дубиля (фракция "Батькивщина") вызывают на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля, поясняет директор Бюро Роман Труба.

Р.Труба в ходе экспертного обсуждения в среду в Киеве рассказал, что действительно депутат В.Дубиль является субъектом расследования дела по избирательным "сеткам".

"Действительно, мы вызывает этого депутата на допрос. Но хочу заметить, что мы вызываем его в качестве свидетеля", - сказал он.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что ГБР 28 февраля вызвало на допрос народного депутата В.Дубиля в деле о подкупе избирателей.

По словам Ю.Луценко, к В.Дубилю есть претензии, поскольку "именно он, по имеющимся у нас доказательствам, в том числе, аудио, записанным законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, которые организовывали "сетку" для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда".

По данным генпрокурора, суммы финансирования исчисляются "сотнями миллионов".

Депутат не явился на допросы 28 февраля и 4 марта.