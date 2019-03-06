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10:45 06.03.2019

Обвинительный акт по делу Вышинского направлен в Подольский райсуд Киева

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Обвинительный акт по делу Вышинского направлен в Подольский райсуд Киева

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, сообщается на странице прокуратуры в соцсети Facebook в среду.

"Сегодня, 6.03.2019 года, прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд г.Киева обвинительный акт в отношении руководителя незарегистрированной организации "РИА Новости Украина" для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В свою очередь, адвокат К.Вышинского Андрей Доманский сообщил, что днем ранее, в 17.00 5 марта, прокурор отдела прокуратуры АР Крым вручил его подзащитному обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования.

Он также напомнил, что в 13.00 в среду в Херсонском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на продление К.Вышинскому срока содержания под стражей. Если мера пресечения изменена не будет, во исполнение определения Кассационного уголовного суда Верховного суда К.Вышинский будет этапирован в Киев для его участия в судебном заседании 20 марта 2019 года в Верховном суде, которое начнется в 10.00.

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Теги: #вышинский #прокуратура #суд
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