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09:51 06.03.2019

Власти Харькова выкупили недвижимость у 85% владельцев в зоне строительства метро

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Власти Харькова выкупили недвижимость у 85% владельцев в зоне строительства метро

Власти Харькова выкупили недвижимость у 122-х из 144-х юридических и физических лиц, владеющих объектами в зоне строительства метро от станции "Метростроителей" до ст.м."Одесская".

"На сегодняшний день город выкупил недвижимость у 122 владельцев, из которых 53 человека уже приобрели новое жилье, еще 26 - не будут приобретать новые объекты взамен прежних", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на директора департамента регистрации Олега Дробота.

Как сообщалось, всего необходимо выкупить 89 объектов недвижимости, собственниками которых являются 144 юридических и физических лица.

Теги: #метро #харьков
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